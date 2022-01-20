Наука и технологии
Сегодня в 16:08
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В США обеспокоились безопасностью коммерческих спутников

Из-за предполагаемых атак хакеров
Новый закон, представленный двумя сенаторами США, уполномочит Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры разработать "добровольные рекомендации по безопасности спутников" для частного сектора.
В США обеспокоились безопасностью коммерческих спутников

По своей сути, это будет список "рекомендаций" по обеспечению безопасности спутниковых систем. Законопроект также потребует провести исследование, в котором будут рассмотрены методы, которыми правительство США в настоящее время поддерживает безопасность коммерческой спутниковой индустрии.

Поскольку коммерческие спутники становятся все более распространенными, хакеры могут отключить спутники, закрыв доступ к их услугам, или заглушить сигналы, чтобы нарушить работу электросетей, водопроводных сетей, транспортных систем и других важнейших объектов инфраструктуры

пресс-релиз Комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената США

Закон связывают с расцветающей космической промышленностью, которая подкрепляется многочисленными частными запусками космических ракет, в том числе и со спутниками, а большое количество спутник приводит к большему шансу и желанию их взломать.

Источник: Gizmodo
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