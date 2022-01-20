В США обеспокоились безопасностью коммерческих спутников

По своей сути, это будет список "рекомендаций" по обеспечению безопасности спутниковых систем. Законопроект также потребует провести исследование, в котором будут рассмотрены методы, которыми правительство США в настоящее время поддерживает безопасность коммерческой спутниковой индустрии.