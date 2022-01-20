В США обеспокоились безопасностью коммерческих спутников

В США обеспокоились безопасностью коммерческих спутниковИз-за предполагаемых атак хакеров
По своей сути, это будет список "рекомендаций" по обеспечению безопасности спутниковых систем. Законопроект также потребует провести исследование, в котором будут рассмотрены методы, которыми правительство США в настоящее время поддерживает безопасность коммерческой спутниковой индустрии.
Поскольку коммерческие спутники становятся все более распространенными, хакеры могут отключить спутники, закрыв доступ к их услугам, или заглушить сигналы, чтобы нарушить работу электросетей, водопроводных сетей, транспортных систем и других важнейших объектов инфраструктуры
Закон связывают с расцветающей космической промышленностью, которая подкрепляется многочисленными частными запусками космических ракет, в том числе и со спутниками, а большое количество спутник приводит к большему шансу и желанию их взломать.