В США обеспокоились доминированием России в гиперзвуковых технологиях

По его словам, Россия, как и Китай, вырвались вперёд в своих гиперзвуковых программах. При этом он отметил, что США «очень быстро навёрстывают упущенное» — это необходимо стране для того, чтобы просто соответствовать возможностям соперников.

Что интересно, американский генерал также подтвердил, что отставание Вашингтона связана с медлительностью процесса госзакупок в военной сфере. Из-за этого прямо сейчас в США заняты тем, чтобы «определить тип спутниковой группировки», необходимой для отслеживания гиперзвуковых ракет.

Это новый вызов, но дело не в том, что у нас нет ответа на этот вызов. Нам просто нужно понять это, полностью спроектировать и запускать. Дэвид Томпсон