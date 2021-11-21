В США обеспокоились доминированием России в гиперзвуковых технологиях

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В США обеспокоились доминированием России в гиперзвуковых технологияхИ вовсю пытаются догнать Москву в этой сфере
Как стало известно, в США обеспокоены отставанием страны от России в вопросе разработки гиперзвукового оружия. Об этом рассказал заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
По его словам, Россия, как и Китай, вырвались вперёд в своих гиперзвуковых программах. При этом он отметил, что США «очень быстро навёрстывают упущенное» — это необходимо стране для того, чтобы просто соответствовать возможностям соперников.
Что интересно, американский генерал также подтвердил, что отставание Вашингтона связана с медлительностью процесса госзакупок в военной сфере. Из-за этого прямо сейчас в США заняты тем, чтобы «определить тип спутниковой группировки», необходимой для отслеживания гиперзвуковых ракет.
Это новый вызов, но дело не в том, что у нас нет ответа на этот вызов. Нам просто нужно понять это, полностью спроектировать и запускать. Дэвид Томпсон
Источник: Lenta.ru