В США обеспокоились планами Китая на строительство плавучих электростанций

Акилино подчеркнул, что всё это происходит в контексте растущей напряжённости в азиатском регионе на фоне противостояния США и КНР. По его мнению, плавучие атомные электростанции необходимы Китаю для снабжения энергией искусственных островов в Южно-Китайском море — спорной территории.

Слова военного пересекаются с неназванным источником газеты The Washington Post в Госдепе США. Сообщается, что Штаты обеспокоены «давними территориальными и морскими спорами в этом районе». А запуск Китаем атомных плавучих станций поставит нацбезопасность США под угрозу.