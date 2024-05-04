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Наука и технологии
Опубликовано 04 мая 2024, 15:00
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В США обеспокоились планами Китая на строительство плавучих электростанций

Заявили об угрозе своей безопасности
Адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино выразил обеспеченность из-за намерений Китая построить и запустить в Южно-Китайском море плавучие атомные реакторы.
В США обеспокоились планами Китая на строительство плавучих электростанций

© Ferra.ru

Акилино подчеркнул, что всё это происходит в контексте растущей напряжённости в азиатском регионе на фоне противостояния США и КНР. По его мнению, плавучие атомные электростанции необходимы Китаю для снабжения энергией искусственных островов в Южно-Китайском море — спорной территории.

Слова военного пересекаются с неназванным источником газеты The Washington Post в Госдепе США. Сообщается, что Штаты обеспокоены «давними территориальными и морскими спорами в этом районе». А запуск Китаем атомных плавучих станций поставит нацбезопасность США под угрозу.