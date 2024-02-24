В США обеспокоились вмешательством хакеров в выборы президента с помощью ChatGPT

По словам специалистов CrowdStrike, об этом свидетельствуют обнаруженные в Сети следы разработок различных программ на основе ChatGPT и других чат-ботов, которые эксперты назвали потенциальной угрозой для выборов.

Учитывая, что 2024 год будет богат на политические события, включая выборы президентов в разных странах, в которых примет участие добрая половина человечества, хакеры могут начать создавать инструментарий для генерирования фейков, ложных обращений политиков, в том числе дипфейков, ложных текстов и т.п. При этом исследователи не могут точно сказать, как это может выглядеть, но подчёркивают, что угрозы со стороны хакеров становятся всё более очевидными.

«Учитывая лёгкость, с которой инструменты ИИ могут генерировать обманчивые, но убедительные повествования, злоумышленники будут активно использовать их», — подчеркнули специалисты.