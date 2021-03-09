В США обеспокоились военной мощью России в космосе

Во время беседы с журналистами, Реймонд рассказал о множестве возможностей двух стран в космическом пространстве. Так, в числе явных угроз он назвал «различные лазерные системы» и спутники, способные уничтожить космические аппараты США.

В качестве примера подобных аппаратов военный чиновник привёл российский спутник. Его он сравнил с матрёшкой, при этом не уточнив какую-либо информацию о нём. Единственное, чем поделился генерал, так это тем, что предназначено устройство для атаки на американские космические аппараты на околоземной орбите.