Наука и технологии
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В США обеспокоились военной мощью России в космосе
И, судя по всему, там и вправду есть о чём беспокоиться
В сети появилась информация о свежем высказывании командующего Космическими силами США — генерала Джона Реймонда. Он, давая интервью The New York Times, заявил об обеспокоенности военной мощью России и Китая в космосе.
Во время беседы с журналистами, Реймонд рассказал о множестве возможностей двух стран в космическом пространстве. Так, в числе явных угроз он назвал «различные лазерные системы» и спутники, способные уничтожить космические аппараты США.
В качестве примера подобных аппаратов военный чиновник привёл российский спутник. Его он сравнил с матрёшкой, при этом не уточнив какую-либо информацию о нём. Единственное, чем поделился генерал, так это тем, что предназначено устройство для атаки на американские космические аппараты на околоземной орбите.