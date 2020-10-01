В США обеспокоились "все более совершенными подлодками" из России

Впервые в истории российский флот может стоять у побережья Европы или в некоторых случаях даже у континентальной части Соединенных Штатов и угрожать высокоточным оружием. Залп этих ракет может оказать решающее влияние на ход войны.

Майкл Петерсен Директор Института по изучению Военно-морского Флота России