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В США обеспокоились "все более совершенными подлодками" из России
И все это после недавних учений отечественных субмарин
Американское издание Business Insider опубликовало свежий материал, в котором обсуждаются масштабные российские военно-морские учения "Черная вдова-2020". В том числе, в данной заметке говорится и об обеспокоенности США “все более совершенными подлодками” из России.
Так, по итогу прошедшего мероприятия, директор Института по изучению Военно-морского Флота России при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена заявил, что если между странами начнется конфликт, российские субмарины начнут с атаки критической инфраструктуры, такой как порты:
Впервые в истории российский флот может стоять у побережья Европы или в некоторых случаях даже у континентальной части Соединенных Штатов и угрожать высокоточным оружием. Залп этих ракет может оказать решающее влияние на ход войны.