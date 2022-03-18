В США обнаружили, что «уничтоженный» украинцами российский корабль продолжил работу невредимым

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В США обнаружили, что «уничтоженный» украинцами российский корабль продолжил работу невредимымИ вернулся в Севастополь
Американское издание The Drive сообщило, что заявление украинской газеты «Думська» со ссылкой на ВМС Украины об уничтожении российского патрульного корабля «Василий Быков» с помощью РСЗО «Град», не соответствует действительности.
В The Drive написали, что этот корабль уже упоминался в связи со штурмом острова Змеиный и якобы уничтожением украинских пограничников, на поверку оказажившихся живыми и здоровыми. Сам патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», невзирая на победные реляции ВМС Украины спокойно вернулся в Севастополь без единой царапины.
«С самого начала возникли вопросы, насколько вероятно, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами могли поразить относительно небольшую по корабельным меркам цель в Чёрном море», — сообщили в издании.