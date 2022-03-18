В США обнаружили, что «уничтоженный» украинцами российский корабль продолжил работу невредимым

В The Drive написали, что этот корабль уже упоминался в связи со штурмом острова Змеиный и якобы уничтожением украинских пограничников, на поверку оказажившихся живыми и здоровыми. Сам патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», невзирая на победные реляции ВМС Украины спокойно вернулся в Севастополь без единой царапины.

«С самого начала возникли вопросы, насколько вероятно, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами могли поразить относительно небольшую по корабельным меркам цель в Чёрном море», — сообщили в издании.