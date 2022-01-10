В США обнаружили "корабль-призрак" спустя 350 лет

“Грифон”, большое судно, построенное французским исследователем Рене-Робертом Кавалье, исчезло во время своего первого плавания около 343 лет назад. Он был построен с целью найти маршрут через Великие озера Северной Америки, чтобы добраться до Китая и Японии. Но, доставив ценный груз мехов, он исчез. На этом фоне появились слухи о том, что его проклял шаман из коренного племени ирокезов.

С момента исчезновения судно считалось "Святым Граалем" для охотников за затонувшими кораблями на Великих озерах.

Супруги Либерт утверждают, что "Грифон" соответствует обломкам, найденным в 2018 году у острова Бедность в озере Мичиган, не в самой глубокой его части.

Легенда гласит, что туземцы прокляли корабль, после того как Метиомек, ирокезский шаман, сказал, что корабль утонет в глубоких водах. Однако, судя по обломкам, наиболее правдоподобной теорией является шторм. в котором команда корабля могла провести более 4 дней.