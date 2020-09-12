В США обсудили продажу за рубеж своих новейших сверхскоростных вертолетов

Мы работаем с несколькими международными партнерами над двусторонними соглашениями <...> Мы провели ряд виртуальных встреч с нашими партнерами, чтобы сохранить импульс во время Covid-19, и у нас есть очень хорошее планирование наших обязательств до 2021 года.