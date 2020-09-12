В США обсудили продажу за рубеж своих новейших сверхскоростных вертолетов
Так, по словам генерала Уолли Ругена, свежее направление вооруженных сил Соединенных Штатов привлекает “значительный” уровень внимания со стороны военных специалистов по всему миру. При этом, уточняет боевой командир, восемь из них уже направили Пентагону соответствующие письма. Также, выступая на форуме Defense News Conference 2020, Руген заявил:
Мы работаем с несколькими международными партнерами над двусторонними соглашениями <...> Мы провели ряд виртуальных встреч с нашими партнерами, чтобы сохранить импульс во время Covid-19, и у нас есть очень хорошее планирование наших обязательств до 2021 года.
Согласно имеющимся данным, прямо сейчас американские военные находятся на этапе обсуждения вопросов возможности экспорта перспективной военной техники, а также функциональная совместимость комплексов вооружений.