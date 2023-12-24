В США обвинили иранских хакеров в прицельных кибератаках на свой оборонный сектор

В США обвинили иранских хакеров в прицельных кибератаках на свой оборонный секторИ на компании союзников
Microsoft сообщила, что против военно-промышленного комплекса США, а также государственных и коммерческих оборонных компаний Саудовской Аравии и Южной Кореи активизировались хакеры из группировки Peach Sandstrom, якобы поддерживаемые иранским правительством.
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Американская компания Mandiant, специализирующаяся на кибербезопасности, которая отслеживает действия «иранских» хакеров, заявила, что их главная задача — «стратегический кибершпионаж». Основной интерес группировки сосредоточен на коммерческих и военных авиационных компаниях, а также предприятиях энергетического сектора, связанных с нефтехимическим производством.
Предположения, что хакеры связаны с иранскими властями возникли после того, как был выявлен бэкдор FalseFont под кодовым названием APT33, связанный с неким иранским лицом, возможно, нанятым правительством Ирана для осуществления киберугроз против «своих противников».
«FalseFont — это пользовательский бэкдор с широким набором функций, позволяющих операторам удалённо получать доступ к заражённой системе, запускать дополнительные файлы и отправлять информацию на свои серверы C2. Впервые его использование против целей было замечено в начале ноября 2023 года», сказано в сообщении Microsoft.