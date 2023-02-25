Наука и технологии
13:30, 25 февраля 2023
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В США обвинили Китай в намерениях поставлять России дроны и вооружения

При этом Китай предлагает мирный по Украине

Американские обозреватели со ссылкой на источники в разведывательном сообществе заявили, что Китай намерен передать России ударные беспилотники, артиллерийские системы и боеприпасы к ним.

В США обвинили Китай в намерениях поставлять России дроны и вооружения

Фото: Sky.com

Журналисты утверждают, что при этом КНР призывает к мирным переговорам по Украине.

Впрочем, какие-то конкретные решения и договорённости между Москвой и Пекином ещё не приняты. Переговоры продолжаются.

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