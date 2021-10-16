В США обвинили Россию в возможности выводить из строя F-35 с помощью кибератак

В США обвинили Россию в возможности выводить из строя F-35 с помощью кибератакИ что бой в таком случае будет завершён без единого выстрела, не начавшись
Как сообщило радио Sputnik со ссылкой на американское издание The Popular Mechanics, Россия сможет выводить из строя любую американскую технику, от самолётов до кораблей с помощью атак на их сетевую инфраструктуру. Это касается даже истребителя пятого поколения F-35. По мнению авторов статьи на The Popular Mechanics, у России, равно как и у Китая для этого достаточно сил и средств.
«Россия и Китай и, в меньшей степени, Северная Корея и Иран подготовили специалистов по вопросам кибербезопасности, единственной задачей которых в военное время (или даже в мирное время) является проникновение в американские компьютерные и сетевые системы. Военные корабли, истребители F-35 и другие системы могут быть выведены из боя без единого выстрела или выстрела по ним», — сказано в статье.
Также источник отмечает, что американские военные до настоящего времени не сталкивались с по-настоящему высокотехнологичным противником и не могут себе представить, как их военная техника будет работать без компьютерного обеспечения.