В США обвинили Россию в возможности выводить из строя F-35 с помощью кибератак

Как сообщило радио Sputnik со ссылкой на американское издание The Popular Mechanics, Россия сможет выводить из строя любую американскую технику, от самолётов до кораблей с помощью атак на их сетевую инфраструктуру. Это касается даже истребителя пятого поколения F-35. По мнению авторов статьи на The Popular Mechanics, у России, равно как и у Китая для этого достаточно сил и средств.

«Россия и Китай и, в меньшей степени, Северная Корея и Иран подготовили специалистов по вопросам кибербезопасности, единственной задачей которых в военное время (или даже в мирное время) является проникновение в американские компьютерные и сетевые системы. Военные корабли, истребители F-35 и другие системы могут быть выведены из боя без единого выстрела или выстрела по ним», — сказано в статье.

Также источник отмечает, что американские военные до настоящего времени не сталкивались с по-настоящему высокотехнологичным противником и не могут себе представить, как их военная техника будет работать без компьютерного обеспечения.