В США обвинили Россию во взломе баз судебных данных

Согласно источникам, на которые ссылается издание, в ходе расследования были выявлены некие доказательства, указывающие на то, что Российская Федерация, по крайней мере частично, ответственна за недавние несанкционированные действия, направленные на компьютерную систему, управляющую документацией федерального суда Штатов. В результате этого инцидента якобы были скомпрометированы конфиденциальные записи, которые могут содержать релевантную информацию о лицах, обвиняемых в преступлениях против нацбезопасности страны.

Однако, как отмечается в статье, на данный момент разведывательные службы не установили конкретных лиц, стоящих за осуществлением данной кибератаки. Но Россию, разумеется, упомянуть не забыли.

Кибератака была зафиксирована в начале июля. В результате могли быть раскрыты конфиденциальные данные судебных органов, включая информацию о свидетелях. The New York Times пишет, что некоторые дела, представлявшие интерес для злоумышленников, касались лиц с «русскими и восточноевропейскими» фамилиями.