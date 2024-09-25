В США обвинили Visa в подавлении конкуренции на рынке дебетовых карт

Опубликовано 25 сентября 2024, 19:471 мин.
В США обвинили Visa в подавлении конкуренции на рынке дебетовых картДействия Visa могут обходиться потребителям в миллиарды долларов
Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против финансового гиганта Visa, обвиняя компанию в использовании своего доминирующего положения для подавления конкуренции на рынке дебетовых карт. По данным Минюста, это приводит к миллиардным убыткам для потребителей и бизнеса.
В иске утверждается, что Visa наказывает банки и продавцов, которые не используют её технологию обработки дебетовых транзакций, хотя существуют альтернативы. Visa получает комиссию с каждой транзакции, проходящей через ее сеть, что позволяет ей зарабатывать более $ 7 миллиардов ежегодно.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что действия компании наносят ущерб не только отдельным услугам, но и приводят к росту цен на товары и услуги в целом. В результате, по его словам, Visa злоупотребляет своим положением, взимая с рынка чрезмерные комиссии.