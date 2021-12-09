В США объяснили, почему ракетный комплекс «Авангард» не нужен России

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В США объяснили, почему ракетный комплекс «Авангард» не нужен РоссииИ не совсем ясно — то ли просто лесть, то ли реально признание превосходства
Недавно в России состоялись испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», а уже сейчас в США нашли причины, почему это оружие стоит считать избыточным для РФ.
По мнению американских журналистов, Россия и без данного комплекса способна совершить прорыв системы противоракетной обороны (ПРО) США. В этом ей могут помочь 486 стратегических ракет, которые способны переносить 1,6 тыс ядерных боеголовок.
Для сравнения, у Соединённых Штатов в наличии всего 44 противоракетных комплекса Ground-Based Interceptor (GBI).
При этом всё те же наши зарубежные коллеги также перечислили «истинную угрозу» подобного «Авангарду» комплекса. Например, его ракета, оснащённая неядерной боевой частью, может быть использована как тактическое оружие.
Источник: 19FortyFive