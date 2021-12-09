В США объяснили, почему ракетный комплекс «Авангард» не нужен России

И не совсем ясно — то ли просто лесть, то ли реально признание превосходства

Недавно в России состоялись испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», а уже сейчас в США нашли причины, почему это оружие стоит считать избыточным для РФ.