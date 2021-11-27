В США объяснили, почему война России с Украиной не начнётся в ближайшее время

Так, представитель американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд Павел Фельгенгауэр заявил, что в случае «вторжения» России, соответствующая операция начнётся не раньше января.

Связывает он это с тем, что из-за погодных условий и плохого состояния дорог в нынешнее время года, российская военная техника просто не пройдёт через ключевые точки, необходимые для закрепления своих позиций.