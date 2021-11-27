В США объяснили, почему война России с Украиной не начнётся в ближайшее время

В США объяснили, почему война России с Украиной не начнётся в ближайшее времяНо может произойти в начале 2022 года
Так, представитель американской исследовательской организации Джеймстаунский фонд Павел Фельгенгауэр заявил, что в случае «вторжения» России, соответствующая операция начнётся не раньше января.
Связывает он это с тем, что из-за погодных условий и плохого состояния дорог в нынешнее время года, российская военная техника просто не пройдёт через ключевые точки, необходимые для закрепления своих позиций.
Чтобы добиться этого, танкам и прочей военной технике придётся двигаться по чернозему, что сейчас не представляется возможным. Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят.
В то же время эксперт подметил, что российской армии придётся увеличить численность — это будет необходимо для достижения значительного двух-трёхкратного преимущества.