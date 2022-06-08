В США объяснили преимущества МиГ-29 над истребителями НАТО

По словам Калпа, в НАТО смогли изучить советские самолёты после распада ССCР. Машины, которые достались Молдавии, были выкуплены США. Отмечается, что советский лёгкий перспективный истребитель МиГ-29, который начали разрабатывать в 1960-х годах, был ответом и конкурентом американского F-16 Fighting Falcon.

После ознакомления натовские специалисты признали, что МиГ-29 — настоящий конкурент их самолёту. «Миги» уступали американским истребителям в боях за пределами прямой видимости, но ничем не были хуже в других условиях.

Модификации советского самолёта — МиГ-29СМТ — и сейчас используются в российской армии.

«Оценка американских и немецких МиГ-29 показала, что они во многих отношениях являются настоящими конкурентами самолётам НАТО аналогичного возраста и роли с точки зрения скорости разворота, скорости и ракетного вооружения малой дальности для ведения боевых действий в пределах визуальной досягаемости», — отметил Уэсли Калп.