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В США объяснили причины неудачного пуска ракеты Astra

Их две
Представители американской космической компании Astra назвали две главные причины неудачных пусков своей ракеты Rocket 3.3.
В США объяснили причины неудачного пуска ракеты Astra

Сообщается, что из пяти пусков, один из которых состоялся 10 февраля с космодрома Кадьяк возле Аляски, успешным был только один. В компании обнаружили две главные причины неудач: неправильная электрическая схема обтекателя полезной нагрузки и сбой в системе управления вектором тяги на разгонном блоке.

В первом случае местами были перепутаны два электрожгута; во втором — ошибки в ПО системы управления. Компания заявила, что все проблемы исправлены.

Как отмечается, ракеты Rocket компании Astra являются самыми дешёвыми в мире.

Источник: Lenta.ru
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