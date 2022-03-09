В США объяснили причины неудачного пуска ракеты Astra

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В США объяснили причины неудачного пуска ракеты AstraИх две
Представители американской космической компании Astra назвали две главные причины неудачных пусков своей ракеты Rocket 3.3.
Сообщается, что из пяти пусков, один из которых состоялся 10 февраля с космодрома Кадьяк возле Аляски, успешным был только один. В компании обнаружили две главные причины неудач: неправильная электрическая схема обтекателя полезной нагрузки и сбой в системе управления вектором тяги на разгонном блоке.
В первом случае местами были перепутаны два электрожгута; во втором — ошибки в ПО системы управления. Компания заявила, что все проблемы исправлены.
Как отмечается, ракеты Rocket компании Astra являются самыми дешёвыми в мире.
Источник: Lenta.ru