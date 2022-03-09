В США объяснили причины неудачного пуска ракеты Astra

Сообщается, что из пяти пусков, один из которых состоялся 10 февраля с космодрома Кадьяк возле Аляски, успешным был только один. В компании обнаружили две главные причины неудач: неправильная электрическая схема обтекателя полезной нагрузки и сбой в системе управления вектором тяги на разгонном блоке.

В первом случае местами были перепутаны два электрожгута; во втором — ошибки в ПО системы управления. Компания заявила, что все проблемы исправлены.

Как отмечается, ракеты Rocket компании Astra являются самыми дешёвыми в мире.