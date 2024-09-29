Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2024, 12:45
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В США объявили награду за информацию о российских хакерах

Обещают $11 млн
Минюст США обвинил россиян Сергея Иванова, известного как Taleon, и Тимура Шахмаметова (JokerStash и Vega) в оказании услуг киберпреступникам, в частности, в способствовании банковскому мошенничеству и кардингу — продаже слитой информации о кредитных картах и личных данных.
В США объявили награду за информацию о российских хакерах

© Ferra.ru

По данным ФБР, Сергей Иванов отмыл более $1,15 млрд в криптовалюте через посреднические сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC, Шахмаметов управлял одним из крупнейших кардинговых рынков под названием Joker's Stash, принесшим прибыль до $1 млрд и игравшего важную роль в киберпреступном сообществе. Известно, что именно Шахмаметов сделал Joker's Stash эффективным и продвигал проект.

Силовики заявляют, что с июля 2013 года по август 2024 года порядка 32% всех биткоин-транзакций, проводившихся на платформах Иванова, были связаны с киберпреступниками. К тому же Joker's Stash имел связи с криптобиржей Cryptex, на которую Минфин США наложил жёсткие санкции из-за отмывания денег от кардеров.

За информацию об этих людях Мин.ст обещает заплатить до $11 млн.