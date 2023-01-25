В США объявили о скором запрете TikTok по всей стране

21:02, 25 января 2023
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В США объявили о скором запрете TikTok по всей странеК этому призвал один из республиканцев
Американский сенатор-республиканец Джош Хоули в своём Twitter сообщил, что представит законопроект о полном, общенациональном запрете в США китайской соцсети TikTok.
Фото: Сnet.com
По словам Хоули, после того, как Конгресс запретил TikTok на правительственных устройствах, нужно прибегнуть к общенациональному запрету. Потому что TikTok — «лазейка Китая в жизни американцев». Также сенатор заявил, что соцсеть представляет угрозу для «наших детей, а также их ментального здоровья».
«В прошлом месяце конгресс запретил его (TikTok) на всех правительственных устройствах. Теперь я представлю законопроект о его общенациональном запрете», — сказано в сообщении Хоули.