В США объявили о скором запрете TikTok по всей стране

По словам Хоули, после того, как Конгресс запретил TikTok на правительственных устройствах, нужно прибегнуть к общенациональному запрету. Потому что TikTok — «лазейка Китая в жизни американцев». Также сенатор заявил, что соцсеть представляет угрозу для «наших детей, а также их ментального здоровья».

«В прошлом месяце конгресс запретил его (TikTok) на всех правительственных устройствах. Теперь я представлю законопроект о его общенациональном запрете», — сказано в сообщении Хоули.