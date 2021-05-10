В США объявили режим ЧС из-за хакерской атаки на трубопровод

Стоит отметить, что атакованная сеть трубопроводов является крупнейшей в США. По данным иностранных СМИ, причиной введения чрезвычайной ситуации стала опасность поставки топлива сразу в несколько крупных американских городов. Так, например, имеется немалый риск того, что будет нарушен график работы аэропортов в связи с вероятностью нехватки авиационного топлива, сообщает Военное Обозрение.

Что интересно, практически сразу же ряд американских журналистов нашли виновника произошедшего. Например, на CNN вышел репортаж, в котором утверждается, что хакерскую атаку на компьютерные сети совершили злоумышленники, имеющие отношение к России.