В США оценили боевые учения российского комплекса С-400

Так, военный журналист Питер Сучиу высказал мнение на страницах журнала The National Interest. По мнению автора материала, С-400 «Триумф» хоть и имеет в своей основе наработки С-300, но всё же получил куда больше возможностей.

Сучиу отметил способность новейшей ЗРК поражать цели на дальности от 40 до 400 км. При этом ракета 40Н6Е и вовсе умеет поражать цели на максимальной дистанции в условиях радиоэлектронного противодействия.

Также он заявил о том, что С-400 сопоставим с зенитно-ракетным комплексом Patriot, созданным Соединёнными Штатами. Правда, автор считает, что российская разработка всё ещё уступает американской в средствах противоракетной обороны.

Но он всё же признал, что включение противоракеты 77Н6 в арсенал С-400 способно нивелировать этот разрыв.