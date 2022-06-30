В США оценили мировую популярность ракетных систем «Град»

«Град» — мощная и надёжная самоходная система, способная поразить отдельную территорию шквалом огня. Ракетные комплексы устанавливались на шасси Урал-375Д, Урал-4320 и ЗиЛ-131. РСЗО получила блок из 40 направляющих на поворотном основании. Для стрельбы «Град» использует реактивные снаряды калибра 122 мм.

Скорость машины БМ-21 составляет 80 км/ч. По словам Калпа, это делает систему весьма мобильной. В ходе стрельбы «Град» может выпустить 40 снарядов за 20 секунд.

Модификацией «Градов» стали ракетные комплексы «Торнадо-Г», что не отменяет популярности предыдущей версии. «Несмотря на то что российские "Грады" всё чаще служат вместе со своими более современными потомками, такими как "Торнадо", вряд ли они будут полностью сняты с вооружения России в ближайшее время, не говоря уже о том, чтобы исчезнуть из арсеналов других операторов», — считает Калп.