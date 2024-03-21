В США оценили огневую мощь советского танка Т-55

Как пишут обозреватели The National Interest, Т-55 — средний танк, обладавший впечатляющей огневой мощью, и по своим характеристикам превосходивший Т-34-85. В наследство от предыдущей серии Т-55 получил мощное орудие калибра 1000 мм с бронебойными снарядами БР-412. У машины была значительно улучшена броня — 100 мм лобовая броня корпуса, 200 мм — башни.

А позже Т-55 получил автоматическую систему противоатомной защиты и силовую установку мощностью 580 л/с. Т-55 стал первым в мире подобным танком. Его технические и прежде всего огневые возможности превосходили стандарты танков тех лет.

«В 1950-х годах этот танк считался вполне боеспособным. По сравнению со стандартами того десятилетия Т-54/Т-55 обладали впечатляющей огневой мощью и надёжной броневой защитой, и всё это было упаковано в простую и компактную конструкцию, которая была меньше и легче западных моделей», — сказано в статье The National Interest.