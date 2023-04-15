В США оценили опасность российской скоростной торпеды «Шквал» для своего флота

В США оценили опасность российской скоростной торпеды «Шквал» для своего флотаЭта торпеда в 4 раза быстрее других
Американский военный аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive объяснил опасность российской скоростной торпеды ВА-111 «Шквал». По словам Осборна, «Шквал» создаёт серьёзную угрозу для крупных кораблей и подводных лодок ВМС США.
Фото: Armyweb.cz
Эксперт подчеркнул, что российская торпеда при выпуске развивает скорость 230 миль в час, тогда как большинство других торпед движутся со скоростью 28-48 миль в час — более чем в 4 раза медленнее. В силу этого увеличиваются риски для кораблей и субмарин, которые пытаются уйти от обнаружения.
При этом стоит учитывать и дальность стрельбы «Шквалом». Это 7 тысяч метров, что также создаёт риски поражения.
По мнению Осборна, бороться с такой торпедой можно только в случае обнаружения российской подлодки до выпуска «Шквала». Также, по его словам, минус ВА-111 — высокий, заметный шум. Но даже при обнаружении и отслеживании торпеды, в силу скорости боеприпаса сложно продвинуться в безопасную зону.
«ВА-111 "Шквал" развивает скорость 230 миль в час, что более чем в четыре раза превышает скорость большинства других торпед, которые развивают скорость от 28 до 48 миль в час. Это может увеличить риски, создаваемые для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения», — подчеркнул эксперт.