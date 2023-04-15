В США оценили опасность российской скоростной торпеды «Шквал» для своего флота

Эксперт подчеркнул, что российская торпеда при выпуске развивает скорость 230 миль в час, тогда как большинство других торпед движутся со скоростью 28-48 миль в час — более чем в 4 раза медленнее. В силу этого увеличиваются риски для кораблей и субмарин, которые пытаются уйти от обнаружения.

При этом стоит учитывать и дальность стрельбы «Шквалом». Это 7 тысяч метров, что также создаёт риски поражения.

По мнению Осборна, бороться с такой торпедой можно только в случае обнаружения российской подлодки до выпуска «Шквала». Также, по его словам, минус ВА-111 — высокий, заметный шум. Но даже при обнаружении и отслеживании торпеды, в силу скорости боеприпаса сложно продвинуться в безопасную зону.

«ВА-111 "Шквал" развивает скорость 230 миль в час, что более чем в четыре раза превышает скорость большинства других торпед, которые развивают скорость от 28 до 48 миль в час. Это может увеличить риски, создаваемые для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения», — подчеркнул эксперт.