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Наука и технологии
21:30, 28 декабря 2023
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В США оценили продолжение сотрудничества Роскосмоса и NASA в сфере обслуживания МКС

Там надеются, что Россия поможет с полётами к МКС до 2025 года

Американские СМИ оценили согласие России на обеспечение комических полётов NASA и доставку астронавтов на МКС.

В США оценили продолжение сотрудничества Роскосмоса и NASA в сфере обслуживания МКС

© NASA

Как сообщает портал Engadget, эта новость последовала за предыдущим обязательством России остаться на МКС до 2028 года. Касательно полётов, Роскосмос будет поддерживать NASA в этой сфере до 2025 года.

Также отмечается, что, несмотря на непростые отношения двух стран, NASA и Роскосмос продолжат сотрудничество в области «перекрёстных полётов до 2025 года включительно». Со своей стороны, NASA заявило, что будет поддерживать МКС до 2030 года.

После заявления Роскосмоса об уходе с МКС, NASA готовилось к уходу России, планируя широкий круг вопросов: от вывода астронавтов с МКС до выяснения того, как контролировать станцию, если Россия изымет двигатели.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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