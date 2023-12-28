В США оценили продолжение сотрудничества Роскосмоса и NASA в сфере обслуживания МКС

Как сообщает портал Engadget, эта новость последовала за предыдущим обязательством России остаться на МКС до 2028 года. Касательно полётов, Роскосмос будет поддерживать NASA в этой сфере до 2025 года.

Также отмечается, что, несмотря на непростые отношения двух стран, NASA и Роскосмос продолжат сотрудничество в области «перекрёстных полётов до 2025 года включительно». Со своей стороны, NASA заявило, что будет поддерживать МКС до 2030 года.

После заявления Роскосмоса об уходе с МКС, NASA готовилось к уходу России, планируя широкий круг вопросов: от вывода астронавтов с МКС до выяснения того, как контролировать станцию, если Россия изымет двигатели.