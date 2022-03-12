В США оценили радиационный фон на Украине

Кроме того, Грэнхолм рассказала о состоянии разрушенного корпуса физико-технического института в Харькове. По её словам, в краткосрочной перспективе угроза безопасности является низкой.

«К счастью, системы мониторинга на большей части Украины всё ещё функционируют, и мы не зафиксировали каких-либо следов выбросов радиации. Мы не можем подтвердить утверждения о восстановлении энергоснабжения на Чернобыльской атомной электростанции. Украинские партнёры сообщили о доставке некоторого объёма дизельного топлива для питания резервных генераторов», — сообщила Грэнхолм о радиационном фоне на Украине.

Как отмечается, сейчас электроснабжение на ЧАЭС обеспечивается с помощью резервных генераторов.