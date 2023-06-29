В США оценили результаты применения Россией дронов-камикадзе «Ланцет» против ВСУ

21:49, 29 июня 2023
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В США оценили результаты применения Россией дронов-камикадзе «Ланцет» против ВСУДля ВСУ это серьёзная угроза
Обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу оценил результаты применения дронов-камикадзе «Ланцет» российской армией против ВСУ. По его мнению, недорогой дрон — серьёзная угроза для украинской армии.
В июне «Ланцет» уничтожил систему ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) немецкого производства, состоящую на вооружении украинской армии. На фоне этой и других новостей Сучиу отметил, что стоимость этих дронов всего $35 тысяч, а украинские системы С-300 и другие средства ПВО значительно дороже.
«Недорогой дрон-камикадзе "Ланцет" всё чаще рассматривается как одна из самых серьёзных угроз для украинских войск», — пишет Сучиу.
Источник:19FortyFive
Автор:Андрей КадуковТеги:
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