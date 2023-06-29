В США оценили результаты применения Россией дронов-камикадзе «Ланцет» против ВСУ

В июне «Ланцет» уничтожил систему ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) немецкого производства, состоящую на вооружении украинской армии. На фоне этой и других новостей Сучиу отметил, что стоимость этих дронов всего $35 тысяч, а украинские системы С-300 и другие средства ПВО значительно дороже.

«Недорогой дрон-камикадзе "Ланцет" всё чаще рассматривается как одна из самых серьёзных угроз для украинских войск», — пишет Сучиу.