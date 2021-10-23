В США оценили российские ракетные корабли «Каракурт»

«Каракурт» — многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль проекта 22800. Они считаются новыми, но головной корабль серии был передан заказчику ещё в 2018 году, Зарубежное издание обратило внимание на «Каракуртов» в виду того, что ВМФ России в скором времени получит ещё 18 таких кораблей.

По мнению зарубежного источника, «Каракурты» отражают стратегию модернизации российского военно-морского флота, всё больше ориентированную на переход к компактным местным силам быстрого реагирования. Отличаются малым водоизмещением, способностью поражать надводные и наземные цели, манёвренностью и скоростью, достигающей 30 узлов.

Эти корабли проекта 22800 получили универсальный корабельный стрелковый комплекс, способный нести восемь ракет «Оникс» или «Калибр». Распространённость «Каракуртов» небольшая, поскольку сделано их не так много, но известно, что они уже несут службу, в частности, у берегов Крыма.