В США оценили шансы страны в войне с Россией

Так, на сегодняшний день российская армия обладает около 27 тыс единиц бронетанковой техники, из которых 12 тыс это танки, пишет издание The National Interest. При этом автор материала утверждает, что хоть подобный размах и впечатляет, он все же достаточно разумен, так как Россия является в первую очередь сухопутной державой.

В то же время США располагают заметно меньшим числом танков, а именно около 6 тыс единиц. Но зато в общей сложности у Соединенных Штатах имеется 39 тыс единиц бронетанковой техники, что почти в 1,5 раза больше показателей России: