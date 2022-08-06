В США оценили спутник, созданный Россией для Ирана

По информации, это третий иранский спутник, который будет наблюдать за территорией Ливана, Йемена и Сирии. Аппарат позволит получать снимки разрешением 1,2 метра. Отмечается, что «Канопус-В» может быть также использован для непрерывного наблюдения за военными объектами Израиля и стран Персидского залива. При этом некоторые эксперты утверждают, что «Хайям» всё же уступает многим западным аппаратам.

Также речь идёт о том, что в первые месяцы после запуска Россия будет использовать новый спутник для наблюдения за Украиной.