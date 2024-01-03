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Наука и технологии
12:45, 03 января 2024
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В США оценили текущую стоимость соцсети Х Илона Маска

Но всё неоднозначно

Американское издание Axios со ссылкой на аналитику агентства Fidelity Investments назвало текущую стоимость соцсети Х Илона Маска.

В США оценили текущую стоимость соцсети Х Илона Маска

© Steve Jurvetson / Wikimedia Commons

Согласно информации, через 14 месяцев стоимость бывшего Twitter составила всего $12,54 млрд на фоне покупки соцсети Маском за $44 млрд. Стоимость снизилась на 70%.

При этом в текущую оценку включено и падение стоимости компании после ухода с платформы крупных рекламодателей якобы из-за антисемитских высказываний владельца соцсети.

Axios отмечает, что в распоряжении Fidelity необязательно имеется «много инсайдерской информации о финансовых результатах X, если вообще таковая имеется», несмотря на то, что агентство «является акционером частного бизнеса».

Поэтому текущая оценка соцсети Х может отличаться по данным других акционеров.

Источник:Axios
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
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#социальная сеть
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#аналитика
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