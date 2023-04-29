В США оценили усовершенствованную защиту танка Т-90М

Модернизированный танк получил систему фиксирования облучения комплексами управляемого вооружения, которая сразу оповещает об этом экипаж. Но главное преимущество — система динамической защиты «Реликт», защищающая танк от современных и перспективных противотанковых средств, в том числе кумулятивных и бронебойных средства поражения.

Кроме того, Т-90М получил башенный модуль с многослойным бронированием и орудие 2А82-1М. На танке установлен дистанционно управляемый пулемёт. Скорость машины обеспечивает двигатель в 1130 лошадиных сил.

«Возможно, самым значительным улучшением новой модели является встроенная динамическая защита "Реликт", которая защищает танк от тандемных боеголовок и других снарядов», — отметили в 19FortyFive.