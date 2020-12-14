Наука и технологии
Сегодня 08:29
В США оценили ядерный потенциал Северной Кореи
Судя по всему, она, если захочет, и вправду может представлять угрозу для Южной Кореи и Японии
Экс-директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, известной разработкой ядерного оружия США, Зигфрид Хекер оценил ядерный потенциал Северной Кореи. Причём он даже назвал примерное количество радиоактивных веществ на балансе страны.
Прямо сейчас КНДР имеет в распоряжении порядка 25-48 кг плутония и 650-800 кг высокообогащенного урана, передаёт слова эксперта издание Daily Express. При этом из уже имеющегося «сырья» местные учёные способны произвести около 45 ядерных боеприпасов, считает Хекер.
Он также заявил, что страна, владея ядерным оружием, спокойно может нанести удар по всей территории Южной Кореи, а также задеть большую часть Японии. При этом он допускает, что имеющиеся на данный момент у КНДР межконтинентальные ракеты нуждаются в дополнительных испытаниях.
Иными словами, Северная Корея пока не может нанести удар по основной территории США при помощи межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой, но работа в этом направлении продолжается.