В США оценили ядерный потенциал Северной Кореи

Прямо сейчас КНДР имеет в распоряжении порядка 25-48 кг плутония и 650-800 кг высокообогащенного урана, передаёт слова эксперта издание Daily Express. При этом из уже имеющегося «сырья» местные учёные способны произвести около 45 ядерных боеприпасов, считает Хекер.

Он также заявил, что страна, владея ядерным оружием, спокойно может нанести удар по всей территории Южной Кореи, а также задеть большую часть Японии. При этом он допускает, что имеющиеся на данный момент у КНДР межконтинентальные ракеты нуждаются в дополнительных испытаниях.