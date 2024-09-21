В США один штат разрешил проводить государственные расчёты в криптовалютах

Опубликовано 21 сентября 2024, 20:151 мин.
В США один штат разрешил проводить государственные расчёты в криптовалютахОдно ведомство уже получило первый расчёт в «крипте»
В США первый штат — Луизиана — внедрил криптовалюты для оплаты гражданами государственных услуг и разрешил проводить другие операции с госсчетами. Для оплаты доступны биткоин и стейблкоин USDC, привязанный к доллару.
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Об этом заявил директор Казначейства Луизианы Джон Флеминг. Он отметил, что жители штата могут использовать свои криптокошельки как полноценные расчётные средства, а компания Bead Pay разработала сервис для автоматической конвертации криптовалют в доллары. По мнению Флеминга, этот шаг местной администрации — не следование веяниям моды, а учитывание цифровой реальности, в которой живут американцы.
Первым ведомством штата, которое начало принимать криптовалюты к оплате, стал Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы, который получил первый успешный платёж в цифровых активах.