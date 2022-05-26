В США одиноким старикам власти подарят роботов, чтобы скрасить одиночество

Такое решение было принято после того, как Бюро переписи населения США опубликовало отчёт о том, что в стране порядка 14 млн человек в возрасте старше 65 лет живот одни. Таким людям власти хотят помочь бороться с социальной изоляцией.

Люди, которые на момент начала программы старше 75 лет, имеют свободный доступ в интернет, умеют пользоваться техникой, и у которых проведён Wi-Fi, получат роботов-помощников ElliQ производства израильской компании Intuition Robotics.

Роботы будут напоминать пожилым людям о необходимости принимать лекарства, общаться с пользователем, помогать связываться с близкими, а также выполнять другие социальные функции. Роботы смогут подстраиваться под привычки пользователя: если человек любит шутить, робот научится смеяться и т.п.