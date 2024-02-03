В США одну из мощнейших хакерских атак связали с делом Дональда Трампа

Один из мощнейших за последнее время «киберинцидентов» произошёл ещё в августе 2023 года, но указанные ключевые системы по прежнему не работают или функционируют очень плохо, например, последствия атаки варьируются от задержек с получением свидетельств о браке до срыва судебных слушаний. Повлияла кибератака и на избирательные системы: из-за выведения из строя инфраструктуры работу пришлось прекратить и Департаменту регистрации и выборов округа Фултон.

При этом следствие считает, что не эти ресурсы были целью хакеров. В материале на портале Engadget, описывающем эту ситуацию, красной линией проходит намёк, что атака может быть связана с делом «о вмешательстве в выборы» бывшего президента США Дональда Трампа.

Атака произошла после того, как прокуратура решила выдвинуть обвинения Трампу, но дело не было выкрадено или стёрто. «Все материалы, связанные с делом о выборах, хранятся в отдельной, высокозащищённой системе, которая не была взломана и предназначена для того, чтобы сделать любой несанкционированный доступ чрезвычайно трудным, если не невозможным», — заявила окружной прокурор Фултона Фани Уиллис.