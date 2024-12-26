В США одобрили лекарство от храпа

Это первое лекарство, специально предназначенное для борьбы с этим состоянием, которое сопровождается остановками дыхания во время сна.

Zepbound, созданный компанией Eli Lilly, относится к классу агонистов рецепторов GLP-1, таких как Ozempic. Препарат рекомендован для пациентов с ожирением и применяется вместе с диетой и физической активностью.

Клинические испытания показали, что Zepbound значительно снижает количество остановок дыхания у пациентов.

У тех, кто не использовал аппараты CPAP, препарат сократил число событий на 25 в час, в то время как у пациентов на плацебо — всего на 5. Также участники отметили снижение массы тела в среднем на 18–20%.

Стоимость лечения может превышать $1000 в месяц без страховки, однако Eli Lilly предлагает программы поддержки для снижения расходов.