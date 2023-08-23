В США одобрили вакцину для беременных, безопасную для плода

В США одобрили вакцину для беременных, безопасную для плодаСпособную защитить новорожденных
В США произошло значимое событие в сфере медицины: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Abrysvo от компании Pfizer для использования беременными.
Данная вакцина разработана для борьбы с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), который может быть опасен для новорожденных.
Согласно рекомендациям, прививку следует делать беременным на третьем триместре, между 32 и 36 неделями. Основная цель вакцины — стимулировать иммунную систему матери к производству антител, которые в дальнейшем передаются младенцу через плаценту.
Кроме того, антитела могут передаваться ребёнку и через грудное молоко.
Доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследования биологических препаратов FDA, подчеркнул важность этого открытия. Он заявил, что РСВ является распространённой причиной заболеваний у детей, и младенцы наиболее уязвимы перед этим вирусом.