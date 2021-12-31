В США одобрят ревакцинацию от COVID-19 для детей от 12 лет

По данным источников, знакомых с ситуацией, регулятор намерен принять соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. При этом врачи рассматривают возможность одобрить применение ревакцинацию и для детей от 5 до 11 лет. Правда тут речь идёт лишь о детях с ослабленной иммунной системой.

Напомним, что ранее стало известно об установлении нового рекорда суточного показателя распространения COVID-19 за всё время с начала пандемии — 28 декабря в стране зафиксировали 254 496 новых случаев заражения.