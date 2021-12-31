В США одобрят ревакцинацию от COVID-19 для детей от 12 лет

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В США одобрят ревакцинацию от COVID-19 для детей от 12 летИ с 5 лет в «особых» случаях
Как стало известно, в США уже в начале 2022 года планируют одобрить бустерные прививки от COVID-19 для детей с 12 по 15 лет. Займётся рассмотрением этого вопроса Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) страны.
По данным источников, знакомых с ситуацией, регулятор намерен принять соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. При этом врачи рассматривают возможность одобрить применение ревакцинацию и для детей от 5 до 11 лет. Правда тут речь идёт лишь о детях с ослабленной иммунной системой.
Напомним, что ранее стало известно об установлении нового рекорда суточного показателя распространения COVID-19 за всё время с начала пандемии — 28 декабря в стране зафиксировали 254 496 новых случаев заражения.
Источник: The New York Times