В США ограничили использование ChatGPT чиновниками

Так, работникам конгресса разрешать использовать платную версию ChatGPT Plus только для исследовательских и оценочных целей, с сильным акцентом на конфиденциальность. Они не смогут использовать эту технологию в повседневной работе.

Даже при использовании ChatGPT Plus с общедоступными данными, сотрудники смогут использовать чат-бота лишь дома.

Они должны вручную активировать функции конфиденциальности, чтобы предотвратить передачу данных чат-боту.

Американский холдинг Alphabet, владеющий Google, также предупредил своих сотрудников о возможных рисках использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта, включая систему Bard.

Они рекомендовали не передавать конфиденциальную информацию при использовании подобных сервисов.

Отметим, что данные ограничения непрозрачно свидетельствуют о растущей озабоченности вопросами конфиденциальности и использования искусственного интеллекта в официальной деятельности.