В США ограничили использование ChatGPT чиновниками

В США ограничили использование ChatGPT чиновникамиДанное решение сложно обвинить в нелогичности
В конгрессе США решили принять меры по ограничению использования сотрудниками ИИ, включая ChatGPT.
Так, работникам конгресса разрешать использовать платную версию ChatGPT Plus только для исследовательских и оценочных целей, с сильным акцентом на конфиденциальность. Они не смогут использовать эту технологию в повседневной работе.
Даже при использовании ChatGPT Plus с общедоступными данными, сотрудники смогут использовать чат-бота лишь дома.
Они должны вручную активировать функции конфиденциальности, чтобы предотвратить передачу данных чат-боту.
Американский холдинг Alphabet, владеющий Google, также предупредил своих сотрудников о возможных рисках использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта, включая систему Bard.
Они рекомендовали не передавать конфиденциальную информацию при использовании подобных сервисов.
Отметим, что данные ограничения непрозрачно свидетельствуют о растущей озабоченности вопросами конфиденциальности и использования искусственного интеллекта в официальной деятельности.