В США около 19 тысяч бортпроводников получат iPhone 12 для рабочих нужд

По словам представителей последней, такое решение связано с желанием Delta возглавить индустрию коммерческих авиаперевозок в эру 5G. При этом, как пишет 9to5Mac, партнёрство авиаперевозчика с Apple построено не вокруг мобильных сетей пятого поколения.

Куда важнее тот факт, что именно новейшие смартфоны купертиновцев имеют продвинутую поддержку AR. Благодаря ей работники Delta смогут ориентироваться в салоне самолёта в технической его части.

Отметим, что ранее на продукцию Apple также перешла и British Airways. Тогда компания закупила у ИТ-гиганта порядка 15 тыс iPhone XR.