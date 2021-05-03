Наука и технологии
Сегодня в 06:26
В США около 19 тысяч бортпроводников получат iPhone 12 для рабочих нужд
Если быть точнее — для доступа к AR
Как стало известно, американская авиакомпания Delta намерена раздать новенькие iPhone 12 всем своим бортпроводникам. В общей сложности их около 19 тыс человек. При этом обслуживанием каждого устройства займётся мобильный оператор AT&T.
По словам представителей последней, такое решение связано с желанием Delta возглавить индустрию коммерческих авиаперевозок в эру 5G. При этом, как пишет 9to5Mac, партнёрство авиаперевозчика с Apple построено не вокруг мобильных сетей пятого поколения.
Куда важнее тот факт, что именно новейшие смартфоны купертиновцев имеют продвинутую поддержку AR. Благодаря ей работники Delta смогут ориентироваться в салоне самолёта в технической его части.
Отметим, что ранее на продукцию Apple также перешла и British Airways. Тогда компания закупила у ИТ-гиганта порядка 15 тыс iPhone XR.