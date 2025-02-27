Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 19:30
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В США онлайн-сервис по написанию учебных заданий засудит Google за ИИ-поиск

Из-за потери доходов
Американский онлайн-ресурс Chegg, оказывающий услуги по написанию учебных заданий и различных публикаций, подал в суд на Google, обвинив компанию в «антиконкурентной практике» и использовании материалов Chegg для результатов поиска.
В США онлайн-сервис по написанию учебных заданий засудит Google за ИИ-поиск
© Solen Feyissa / Unsplash

Иск содержит претензии Chegg в связи с ИИ-алгоритмами поиска Google. Представители Chegg утверждают, что Google постепенно уничтожает спрос на оригинальный контент и «подрывает финансовые стимулы для компании, вкладывающей средства в создание материалов, на которых впоследствии Google и подобные ей основывают программы искусственного интеллекта».

Как отмечает портал Gizmodo, хотя крупные технологические компании поддерживают Трампа, представители его Администрации по-прежнему относятся скептически к ИИ-отрасли. Пока неясно, как завершится дело, но акции Chegg уже снизились на 30% после подачи иска.