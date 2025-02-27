В США онлайн-сервис по написанию учебных заданий засудит Google за ИИ-поиск

Иск содержит претензии Chegg в связи с ИИ-алгоритмами поиска Google. Представители Chegg утверждают, что Google постепенно уничтожает спрос на оригинальный контент и «подрывает финансовые стимулы для компании, вкладывающей средства в создание материалов, на которых впоследствии Google и подобные ей основывают программы искусственного интеллекта».

Как отмечает портал Gizmodo, хотя крупные технологические компании поддерживают Трампа, представители его Администрации по-прежнему относятся скептически к ИИ-отрасли. Пока неясно, как завершится дело, но акции Chegg уже снизились на 30% после подачи иска.