Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2025, 22:20
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В США опрос показал, что зумеры не готовы становиться менеджерами среднего звена

Такую должность воспринимают негативно
В США рекрутинговая компания Robert Walters провела исследование и получила неожиданные результаты, вопреки расхожему мнению о стремлении к карьере представителей поколения Z — молодых людей возрастом до 27 лет, или зумеров. Исследование показало, что зумеры не готовы тратить личное время и «посвящать свою жизнь» продвижению по карьерной лестнице.
В США опрос показал, что зумеры не готовы становиться менеджерами среднего звена
© Freepik.com

Опрос касался желания зумеров занимать должность менеджера среднего звена, — позиции, без которой «вырасти» выше невозможно. Однако среди молодых людей поколения Z 57% не заинтересованы в занимании такой должности (подобных руководящих должностей), из-за «высокого уровня стресса и низкой зарплаты».

Зумеры отдали предпочтение индивидуальному карьерному росту, свободному (гибкому) графику работы и необходимости поиска баланса между работой и личной жизнью. Причиной такого отношения к среднему руководящему звену молодые люди преимущественно называли схожесть такой работы с бюрократией, скучностью людей, занимающих такие позиции, и отсутствие у них таланта наставлять, вдохновлять сотрудников и вовлекать подчинённых в продуктивный рабочий процесс.

В результате подобного отношения к карьере формируется новая тенденция, подталкивающая зумеров к фрилансу или работе в «горизонтально управляемых структурах», где существует возможность большей автономии и ответственности при принятии решений.

Источник:FT
Автор:Андрей Кадуков
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