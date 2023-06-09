В США опубликовали предсказания Ванги о ядерной катастрофе

Согласно этим пророчествам, к концу 2023 года на Земле произойдёт ядерная катастрофа, которая приведёт к опустошению планеты. Токсичные облака, образовавшиеся в результате атомного взрыва над Азией, распространят серьёзные заболевания по всему миру.

Кроме того, Ванга предсказывала начало разрушительного изменения орбиты Земли в 2023 году, что приведёт к таянию ледников и мощной солнечной буре.

Ещё одно пророчество касается «конца естественной беременности». По словам последователей Ванги, все дети будут выращиваться в лабораториях, и родители смогут выбирать черты лица, цвет волос и глаз своих детей.

Напомним, что Ванга — слепая женщина, родившаяся в 1911 году. Она известна своими предсказаниями и приёмом посетителей у себя дома в болгарском селе Рупите.