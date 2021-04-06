Наука и технологии
Сегодня в 05:55
В США опубликовали расследование о наращивании Россией военной мощи в Арктике
Как ни странно, беспокоиться им вправду есть о чём
В сети появилось расследование CNN, по результатам которого телеканал заявил о наращивании Россией военной мощи в Арктике. По мнению журналистов, это продолжается как минимум на протяжении последних пяти лет.
Одним из доказательств этого выступили высококачественные спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies. При этом, как пишут журналисты, западные военные эксперты и чиновники особенно обеспокоены новейшим российским «супероружием».
Речь идёт о беспилотной подлодке «Посейдон», отличительной особенностью которой является ядерная энергетическая установка. По данным CNN, именно её российские военные активно тестируют в регионе в последнее время.
Напомним, что ранее российские СМИ опубликовали ряд материалов о «Посейдоне». Вся их суть сводилась к тому, что атомный носитель, способный нести боеприпасы мощностью до двух мегатонн, планируется протестировать до осени 2021 года.