В США оружие и патроны начали продавать в торговых автоматах. Документы проверяет ИИ

Компания American Rounds разработала автоматы, которые с помощью искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц проверяют возраст покупателей, чтобы удостовериться, что они соответствуют требованиям законодательства.

Согласно федеральным законам США, для покупки боеприпасов для длинноствольного оружия необходимо быть старше 18 лет, а для покупки патронов для пистолетов — старше 21 года.

По данным компании, их автоматы оснащены технологией ИИ, способной сканировать карты и распознавать лица. Это позволяет удостовериться, что человек, использующий автомат, соответствует предъявленной идентификации.

Автоматы компании American Rounds уже установлены в шести местах в Оклахоме и Алабаме.

Однако в городе Таскалуса, штат Алабама, один из автоматов был убран после обсуждения его легальности на заседании городского совета. Несмотря на то, что юридический департамент города подтвердил законность установки автоматов при соблюдении всех норм зонирования, владелец магазина решил убрать автомат из-за низких продаж.