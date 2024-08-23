Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 17:15
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В США оштрафовали оператора за роботизированные звонки от лица Джо Байдена

А придумавшему это консультанту грозят уголовные дела
Федеральная комиссия по связи США (FCC) оштрафовала компанию Lingo Telecom и её бывшего политического консультанта за использование робозвонков, имитирующих голос действующего президента Джо Байдена, с целью обмана избирателей. Компания неправильно маркировала и распространяла такие робозвонки, нарушая правила комиссии, и делала это намеренно.
В США оштрафовали оператора за роботизированные звонки от лица Джо Байдена

© Ferra.ru

Консультант Стив Крамер признал, что заплатил за создание фальшивого голоса Байдена, но «отрицал допущение юридических нарушений». В результате, кроме штрафа оператору, консультанту грозит 26 уголовных обвинений.

Помимо штрафа, Lingo Telecom будет обязана соблюдать правила FCC «STIR/SHAKEN», требующие установления юридических и других данных о клиентах и аффилированных лицах, вплоть до исчерпывающей информации о личности. Делается это в рамках специальной процедуры Know Your Customer (KYC, Знать своего клиента). По сути, правила требуют от сетей предпринимать больше шагов для реальной проверки правдивости передаваемых ими данных и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Председатель FCC Джессика Розенворсель отметила, что использование ИИ должно быть ясным для потребителей и избирателей, и организация будет наказывать нарушителей, чтобы поддержать доверие к коммуникационным сетям.

Источник:PCMag
Автор:Андрей Кадуков
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