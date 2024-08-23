В США оштрафовали оператора за роботизированные звонки от лица Джо Байдена

Консультант Стив Крамер признал, что заплатил за создание фальшивого голоса Байдена, но «отрицал допущение юридических нарушений». В результате, кроме штрафа оператору, консультанту грозит 26 уголовных обвинений.

Помимо штрафа, Lingo Telecom будет обязана соблюдать правила FCC «STIR/SHAKEN», требующие установления юридических и других данных о клиентах и аффилированных лицах, вплоть до исчерпывающей информации о личности. Делается это в рамках специальной процедуры Know Your Customer (KYC, Знать своего клиента). По сути, правила требуют от сетей предпринимать больше шагов для реальной проверки правдивости передаваемых ими данных и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Председатель FCC Джессика Розенворсель отметила, что использование ИИ должно быть ясным для потребителей и избирателей, и организация будет наказывать нарушителей, чтобы поддержать доверие к коммуникационным сетям.