В США остановили работу над новыми сериалами из-за усиления забастовки сценаристов

От требований работники студий, отвечающие за текст и оперативную редактуру сценариев, перешли к протесту, из-за которого на неопределённый срок приостановлена работа над сценариями для сериала «Рыцарь семи королевств» — приквела (предыстории) «Игры престолов», а также 5-го сезона сериала «Очень странные дела».

Сценаристы долгое время не шли на такой шаг и вели переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), котрые в итоге провалились.