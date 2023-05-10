В США остановили работу над новыми сериалами из-за усиления забастовки сценаристов

16:45, 10 мая 2023
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В США остановили работу над новыми сериалами из-за усиления забастовки сценаристовЭто противостояние длится с 1 мая
В США начался новый виток противостояния сценаристов с киностудиями, длящегося с 1 мая. Гильдия сценаристов США требует повышения оплаты труда, но кинокомпании не спешат выполнять эти требования.
От требований работники студий, отвечающие за текст и оперативную редактуру сценариев, перешли к протесту, из-за которого на неопределённый срок приостановлена работа над сценариями для сериала «Рыцарь семи королевств» — приквела (предыстории) «Игры престолов», а также 5-го сезона сериала «Очень странные дела».
Сценаристы долгое время не шли на такой шаг и вели переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), котрые в итоге провалились.