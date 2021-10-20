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В США от коронавируса полицейских погибло больше, чем от оружия

Эти люди никак не были защищены от вируса
В США с 2020 года COVID-19 стал причиной гибели большего числа полицейских, чем насилие с применением огнестрельного оружия, нападения и автомобильные инциденты вместе взятые.
В США от коронавируса полицейских погибло больше, чем от оружия

Эту информацию приводит портал Futurism со ссылкой на мемориальный сайт, посвящённый погибшим сотрудникам полиции. Отмечается, что более 470 полицейских умерли от коронавируса с начала пандемии. Также подчёркивается, что число погибших сотрудников может доходить до 743 человек. Для сравнения приводятся некоторые цифры: за тот же период 100 офицеров погибли от умышленных и случайных выстрелов, и почти столько же — от автомобильных инцидентов, включая нападения и аварии.

Источник сообщает, что главная причина такой смертности заключается в нежелании полицейских вакцинироваться и носить маски — ни один из умерших не был привит.